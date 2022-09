MUR 2022 Show Schedule

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

10:00 a.m. – 11:00 a.m. The Four Course Meal (10:00-11:30 a.m.) Nate Moodie (9:30-10:30 a.m.) Subculture (8:00-9:00 a.m.) & Almost Friday (9:00-10:00 a.m.) What’s Poppin? (9:30-10:30 a.m.) Papa’s Radioeria (10:00-11:30 a.m.)

11:00 a.m. – Noon The Secret Life of Condo Pets (11:30-12:00 p.m.) The Daily Walk (11:00-11:30 a.m.) Hip-Hop Block (10:30-11:30 a.m.)

Noon – 1:00 p.m. Classic Rockin with Pete (12-12:30 p.m.) & The TomPat Hour (12:30-1:30 p.m.) Calling from Clybourn (1-1:30 p.m.) Chaos Corner (11:30-12:30 p.m.) S.P.O.R.T.S. (11:30-1:00 p.m.)

1:00 – 2:00 p.m. The College Discussion Podcast (1:30-2:00 p.m.) Lady Z Real Talk (1:00-2:00 p.m.) Margaux and Haley’s Game Show (12:30-1:30 p.m.) & Let’s Be Random! (1:30-2:00 p.m.) No Caller ID (1:00-2:00 p.m.)

2:00 – 3:00 p.m. What’s Your Onion? (2:00-3:00 p.m.) Noise Complaint (2:00-3:00 p.m.) An Engineer with a Radio Show (2:00-3:00 p.m.) Stick Figured (2:00-3:00 p.m.) Walking the Cow (2:00-2:30 p.m.) & Deafening Silence with Scoobert and Friends (2:30-3:00 p.m.)

3:00 – 4:00 p.m. Ryan’s Greatest Show Ever (3:00-4:00 p.m.) Music Therapy (3:00-4:00 p.m.) Peter’s Songs of the Week (3:00-3:30 p.m.) Julian’s Songs of the Week (3:00-4:00 p.m.) Unmuted with Patricia and Julia (3:00-4:00 p.m.) Friday Rock Flashback (3:00-4:00 p.m.)

4:00 – 5:00 p.m. Billy and His Beats (4:00-4:30 p.m.) The Tea Party (4:00-4:30 p.m.) Let’s Talk About It (4:00-5:00 p.m.) Hodgepodge (4:00-4:30 p.m.) & Wire to Wire & Flag to Flag (4:30-5:00 p.m.) Manic Pixie Dream Girls (4:00-5:00 p.m.) Just Things (4:00-5:00 p.m.)

5:00 – 6:00 p.m. Awful Music (5:00-5:30 p.m.) Glass Half Empty (4:30-5:30 p.m.) A Girl and Her Music (5:00-5:30 p.m.) & Fantasy Football Fix (5:30-6:00 p.m.) Bold, Rich, & Jammy (5:00-6:00 p.m.) Ella & Gwen Show (5:00-6:00 p.m.) Surd’s Beats (5:00-5:30 p.m.) & Tea Time with Blake and Rodriguez (5:30-6:30 p.m.)

6:00 – 7:00 p.m. Next Man Up (6:00-6:30 p.m.) & Sports with Puneet (6:30-7:00 p.m.) Lost Media Next to the Fireplace (6:00-7:00 p.m.) Wire Sports Weekly (6:00-7:00 p.m.) James and Robbie’s Show (6:00-7:00 p.m.) Between Me and You (6:30-7:30 p.m.)

7:00 – 8:00 p.m. Kane’s Brain (7:00-7:30 p.m.) MUR New Music Mondays (7:00-8:00 p.m.) MK Countdown (7:00-8:00 p.m.) Hoops from the Loop (7:30-8:00 p.m.) Aquí Quedó (7:00-8:00 p.m.)

8:00 – 9:00 p.m. Cadence FM (7:30-9:00 p.m.) Trends in Harmony (8:00-9:00 p.m.) Mad World (8:00-9:00 p.m.) Intellectual Baddies (8:00-8:30 p.m.) & Into the Depths (8:30-9:00 p.m.) Salty Spittoon: How Tough Are Ya (8:00-9:00 p.m.)

9:00 – 10 p.m. In 100B (9:00-9:30 p.m.) Jams with Jack (9:00-10:00 p.m.) Milirockee (6:00-7:00 p.m.) Taylor Takeover (9:00-10:00 p.m.)