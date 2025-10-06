Estudiantes latinos enfrentan miedo e incertidumbre ante el aumento de ICE en Milwaukee

Photo by REUTERS/via SNO Sites/Brian Snyder Children react after seeing their mother detained during an immigration enforcement raid in Chelsea, Massachusetts, U.S., September 26, 2025. Their mother was released at the scene because she is reportedly a legal U.S. resident and she was taken to the hospital for evaluation. REUTERS/Brian Snyder

¿Cómo ha afectado el clima político a la comunidad latina en Marquette University? Varias estudiantes comparten sus sentimientos sobre la nueva administración y la creciente presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Milwaukee.

La población latina es el grupo minoritario más grande en el estado de Wisconsin. En Marquette University, los estudiantes latinos representan cerca del 15% del cuerpo estudiantil, una cifra que ha crecido de forma constante en la última década.

Entre enero y julio de este año, Wisconsin ha registrado un aumento del 22% en los arrestos de ICE. Organizaciones de defensa migrante advierten que este incremento ha generado un clima de miedo e incertidumbre, especialmente en las ciudades más grandes, como Milwaukee.

El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca tras una campaña centrada en promesas de “deportaciones masivas” y la reactivación de su política de “cero tolerancia”. A comienzos de este año, firmó una orden ejecutiva titulada “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión”, que endurece las medidas migratorias y criminaliza la permanencia de inmigrantes indocumentados en el país.

Hace unos días, Forward Latino, junto con líderes locales, convocaron una conferencia de prensa en Milwaukee para denunciar las recientes acciones de ICE en el estado. Esta conferencia no solo amplificó las voces de quienes podrían verse afectados, sino que también subraya el clima de tensión que muchos estudiantes latinos sienten cada día.

En el campus de Marquette, ese mismo sentimiento de preocupación se refleja en las experiencias cotidianas de estudiantes latinos que ahora viven con una nueva sensación de vigilancia y ansiedad.

Jaquelin Molina-García, estudiante de cuarto año en la Facultad de Artes y ciencias, explicó que el aumento de arrestos por parte de ICE ha creado un ambiente tenso entre sus compañeros. “¿Y si no puedo regresar a casa porque esos agentes federales asumen cuál es mi estatus legal solo por cómo me veo?”, dijo.

Su comentario refleja un sentimiento común entre muchos jóvenes latinos: el miedo a ser confundidos con inmigrantes indocumentados, incluso cuando nacieron y crecieron en Estados Unidos.

Para Molina-García, las políticas nacionales no son solo un tema lejano, sino una realidad que influye en su vida universitaria. “El presidente Trump no es el que vive con miedo o se preocupa por no poder ver a su familia mañana” añadió.

Yesenia Arreola, estudiante de cuarto año en la Facultad de Ciencias de la Salud, expresó que las políticas actuales han tenido un impacto directo en la vida diaria de muchos estudiantes latinos.

“La presencia agresiva de ICE y las políticas federales estrictas han creado un ambiente de miedo intenso para estudiantes latinos en Marquette como yo”, dijo Arreola.

Aun así, agregó que esta situación también ha impulsado a más estudiantes a informarse sobre sus derechos y a buscar apoyo dentro de la comunidad universitaria.

Gisell Salgado, estudiante de tercer año en la Facultad de Ciencias de la Salud, compartió un sentimiento similar. “La idea de ser perfilada racialmente o juzgada por mi apariencia o la forma en que hablo siempre estaba al fondo de mi mente”, dijo.

Aun así, Salgado explicó que encontrar a otros estudiantes que comprendían ese mismo miedo la ayudó a sentirse menos sola. “Transformar esa ansiedad compartida en un sentido de fortaleza y comunidad ha sido lo más poderoso”, añadió.

Para muchas y muchos estudiantes latinos en Marquette, esa solidaridad se ha convertido en una respuesta frente a un clima nacional marcado por la desconfianza y el temor. En medio de la incertidumbre, la comunidad sigue encontrando maneras de resistir—y de cuidarse mutuamente.