Cuatro restaurantes latinos cerca de Marquette que debes probar

A mitad del semestre, muchos estudiantes ya están cansados de la comida del campus. Por suerte, no hay que ir muy lejos para encontrar algo distinto. A solo unos minutos de Marquette, la comunidad latina de Milwaukee ofrece una rica variedad de sabores que representan el Caribe, México y América del Sur.

En cada esquina, hay un pedazo de historia, cultura y sazón. Aquí te presentamos algunos de los restaurantes latinos cerca de Marquette que vale la pena visitar.

La Dama

¿Buscas tacos auténticos después de una semana larga de clases? La Dama es el lugar ideal.

Ubicado en el histórico barrio de Walker’s Point, este restaurante combina la tradición mexicana con un toque moderno. Su menú incluye platos como tacos de birria, ceviche y mariscos frescos, junto con una selección de cócteles artesanales, vino español y una cuidada lista de tequilas y mezcales.

El ambiente elegante pero relajado lo convierte en un sitio perfecto para una cena con amigos o una cita. La Dama abre de martes a sábado, de 5:00 p.m. a 8:30 p.m. Puedes hacer reservaciones, consultar el menú o pedir comida para llevar en su página web aquí.

Botanas

También en el sur de la ciudad se encuentra Botanas, un clásico de Milwaukee con más de dos décadas de historia. Este restaurante familiar ha sido un punto de encuentro para quienes buscan comida mexicana auténtica, fresca y servida con cariño.

Fundado hace 20 años, Botanas se ha ganado el corazón de la comunidad por su ambiente acogedor y su variado menú. Desde chilaquiles hasta enchiladas de mole, cada plato refleja los sabores tradicionales de México. Además, la mayoría de sus comidas y especiales cuestan menos de 20 dólares, lo que lo convierte en una opción accesible para estudiantes.

Con música latina de fondo y meseros hispanohablantes que hacen sentir a todos como en casa, Botanas es el lugar ideal para almorzar o cenar esta semana. Puedes encontrar más información en su sitio web oficial.

La Caribeña

¿Qué ocurre cuando se combinan los sabores de Puerto Rico y Colombia? ¡Una explosión culinaria y un estómago feliz! Si eso te suena tentador, La Caribeña es el lugar perfecto para ti.

Ubicada en 1704 S Pearl Street, en una zona vibrante llena de cultura latina, La Caribeña ofrece una amplia variedad de platos típicos puertorriqueños, desde arroz con gandules hasta mofongo. Lo que hace especial a este restaurante es su toque colombiano: su versión de la bandeja paisa ha recibido excelentes reseñas.

No hay nada como disfrutar de un buen arroz con pernil acompañado de un jugo de parcha bien frío. Todo eso y más te espera en La Caribeña. Puedes consultar su menú y hacer pedidos en línea.

Cubanitas

Cubanitas combina una vibra elegante con precios accesibles y comida deliciosa. Como su nombre lo indica, este restaurante cubano trae un pedacito de la Perla de las Antillas al corazón de Milwaukee.

A diferencia de los otros restaurantes mencionados, Cubanitas se encuentra en pleno centro de la ciudad — una zona familiar para muchos estudiantes de Marquette. El restaurante se enorgullece de ofrecer comida cubana auténtica y llena de sabor.

Al abrir el menú, descubrirás una variedad de aperitivos, sopas y ensaladas para comenzar. Entre los platos principales destacan el sándwich cubano, el bistec empanizado y las costillitas, todos preparados con recetas tradicionales.

Y más allá de la comida, Cubanitas es famoso por su mojito auténtico, una bebida imperdible para acompañar tu comida.

Puedes conocer más sobre el restaurante y explorar su menú en su página web.