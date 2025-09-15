El eco del español en mi familia

¿Qué significa heredar una cultura sin heredar su idioma? El español desapareció de mi familiahace décadas. Recuperarlo no ha sido fácil, pero para mí ha significado algo más que aprender nuevas palabras: ha sido un acto de identidad, una manera de reclamar mi lugar como boricua en Estados Unidos.

Mi bisabuelo llegó de Utuado, Puerto Rico, a Milwaukee en 1955, cuando tenía apenas ocho años. Su familia buscaba trabajo en las fábricas y, como mis tatarabuelos no hablaban inglés, en casa solo se escuchaba español.

En las calles de Milwaukee, mi bisabuelo pronto aprendió que hablar español tenía un costo. La discriminación lo empujó a esconder su lengua materna y, con el tiempo, eligió asimilarse a la cultura dominante de la ciudad. Cuando nació mi abuela en 1968, el español ya no se hablaba en la casa. Así murió el idioma en nuestra familia.

Esta historia no es única. Miles de familias latinas en Estados Unidos han sentido la misma presión de dejar atrás su idioma para sobrevivir. Lo que se presenta como integración muchas veces es, en realidad, una renuncia forzada a la herencia cultural.

Pero el idioma nunca desaparece por completo. Ha quedado como un eco en la memoria familiar que empezó a tomar fuerza cuando yo tenía doce años. Gracias a unos amigos hondureños aprendí mis primeras frases en español, solo para poder saludar a sus padres y abuelos. Ese gesto sencillo marcó el inicio de mi viaje. Quería recuperar lo que mi familia había perdido.

Dos años después, al entrar en Pulaski High School, me encontré en un entorno lleno de estudiantes hispanohablantes. Fue ahí donde el español dejó de ser un recuerdo distante y se convirtió en parte de mi vida diaria. Me ayudaron las conversaciones en los pasillos, las bromas en la cafetería, y los coloquialismos que mis amigos de México, Puerto Rico y República Dominicana me enseñaban. Todo eso me abrió la puerta a un mundo que sentía mío, aunque lo estaba descubriendo por primera vez.

Fuera de la escuela, me convertí en mi propio maestro. Pasaba horas en YouTube y TikTok viendo videos para aprender gramática y nuevo vocabulario. Cada noche escribía notas en mi cuaderno sobre lo que había aprendido ese día y las repasaba antes de dormir. La televisión se convirtió en mi acceso a otros países hispanohablantes. Podía imitar acentos, repetir frases, y corregir mis errores.

En la secundaria me inscribí en una clase avanzada de español. Al principio me di cuenta de cuánto me faltaba por aprender, pero no me desanimé. Cada error era una invitación a seguir. Poco a poco, las palabras dejaron de ser ejercicios y se transformaron en parte de mi manera de pensar y relacionarme con los demás.

Al graduarme de la secundaria, muchos ya me confundían con un hablante nativo. No era un título oficial ni un logro académico, pero sí una prueba de todo lo que había sembrado en esos años. Para entonces, algunos de mis amigos más cercanos solo hablaban español, lo que me obligaba a usarlo todos los días. Esa inmersión no solo me dio fluidez; me regaló otra forma de existir.

Hoy, en la universidad, sigo buscando espacios para practicar y mantener vivo el español: clubes latinos, clases académicas, y amistades nuevas. Mantener el idioma requiere esfuerzo intencional, pero cada conversación me recuerda que no estoy aprendiendo algo ajeno, sino reclamando lo que siempre me perteneció.

Mi historia no es excepcional. Es la realidad de muchos latinos en Estados Unidos que sienten que su idioma se desvanece. Recuperarlo es un acto de resistencia, una forma de sanar la memoria familiar y de afirmarnos en quienes somos. Porque si perder un idioma es perder una parte de nosotros, hablarlo de nuevo es, sin duda, volver a encontrarnos.